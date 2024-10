Friedenspreisträgerin für Einsatz von Waffen in der Ukraine

Frankfurt/Main (dpa) - Friedenspreisträgerin Anne Applebaum spricht sich für den Einsatz von Waffen in der Ukraine aus. «Um zu verhindern, dass Russland sein autokratisches politisches System verbreitet, müssen wir der Ukraine zum Sieg verhelfen», sagte die polnisch-amerikanische Historikerin in ihrer Dankesrede. «Wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem militärischen Sieg diesen schrecklichen Gewaltkult in Russland zu beenden, so wie ein militärischer Sieg den Gewaltkult in Deutschland beendet hat, dann sollten wir sie nutzen.»