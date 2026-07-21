Kriminalität

Anschläge in Deutschland diskutiert? Anklage gegen Männer

Am Flughafen festgenommen: Zwei Männer wollten laut Anklage für den IS kämpfen und planten Anschläge. Was die Ermittler über ihre Ideologie und Ziele herausgefunden haben.

Die Staatsanwaltschaft hat die beiden Männer Anklage erhoben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Staatsanwaltschaft hat die beiden Männer Anklage erhoben. (Symbolbild)

Frankfurt/Kassel (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen zwei mutmaßliche IS-Anhänger erhoben, die mögliche Anschlagsszenarien in Deutschland diskutiert haben sollen. Wie sie mitteilte, sollen die 19 und 27 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen auch geplant haben, sich bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an Waffen ausbilden zu lassen. Ihnen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. 

Sie kommen aus Kassel und Umgebung, einer hat türkische, der andere afghanische Wurzeln, wie es hieß. Sie sollen demnach bereits seit Jahren über einer radikal-islamistischen und dschihadistischen Ideologie anhängen und gemeinsam ihre Ausreise nach Syrien geplant haben. Dort sollen sie laut Staatsanwaltschaft das Ziel gehabt haben, sich unter Anleitung von Mitgliedern und Kämpfern des IS an Schusswaffen ausbilden zu lassen und an Kampfhandlungen teilzunehmen.

Freundin wegen Beihilfe angeklagt

Die Verdächtigen wurden am 15. Januar an den Flughäfen Hannover und Stuttgart vor dem Abflug festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Zuvor seien die Verdächtigen observiert worden, hieß es. Im Herbst des vergangenen Jahres sollen die Männer demnach «mögliche Anschlagsszenarien - auch in Deutschland - diskutiert» haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 27-Jährige soll laut Ermittlungen bereits im Sommer 2025 versucht haben, sich dem regionalen IS-Ableger in Afghanistan anzuschließen, «um als Märtyrer auf der Basis seiner islamistischen Ideologie zu sterben», hieß es in der Mitteilung. 

Die 18 Jahre alte deutsche Lebensgefährtin des 19-jährigen Verdächtigen wurde zudem wegen Beihilfe angeklagt. Sie soll ihn bei der Planung und Organisation der Ausreise unterstützt haben. 

Das Landgericht Frankfurt muss nun über die Zulassung des Hauptverfahrens entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waffen für Hamas-Anschläge? Weiterer Verdächtiger gefasst
Bundesanwaltschaft

Waffen für Hamas-Anschläge? Weiterer Verdächtiger gefasst

Mehrere Männer sollen für mögliche Hamas-Anschläge Waffen beschafft und versteckt haben. An der Grenze zu Dänemark nehmen Beamte nun erneut einen Verdächtigen in dem Komplex fest.

13.11.2025

Anklage gegen zwei Männer nach Serie von Bombendrohungen
Acht Bundesländer betroffen

Anklage gegen zwei Männer nach Serie von Bombendrohungen

Bombendrohungen gegen Schulen, Behörden und Unternehmen sorgten 2023 für Beunruhigung und für zahlreiche Polizeieinsätze. Nun gibt es eine Anklage gegen zwei junge Männer. Was wird ihnen vorgeworfen?

19.02.2025

Nach Explosionen in Den Haag: Drei Männer festgenommen
Niederlande

Nach Explosionen in Den Haag: Drei Männer festgenommen

Zwei Explosionen zerstören ein Mehrfamilienhaus in Den Haag. Sechs Menschen sterben. Nun sind Ermittler offenbar einen Schritt weiter.

10.12.2024

Islamismus

Vier Jugendliche unter Terrorverdacht: «Ideologie des IS»

Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt: Vier Jugendliche aus NRW und Baden-Württemberg sollen einen islamistischen Terroranschlag geplant haben. Jetzt sitzen sie in U-Haft. Zwei von ihnen sind Mädchen.

12.04.2024

Extremismus

Verbrechen und Anschläge: Landtag diskutiert über Waffen

Muss das Waffenrecht verschärft werden, gibt es zu wenige Kontrollen? Die Meinungen gehen im hessischen Parlament auseinander.

20.09.2023