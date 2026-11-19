Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Monate nach mehreren Explosionen ist in Frankfurt offenbar ein weiterer Sprengstoffanschlag auf ein Lokal knapp verhindert worden. Zwei junge Männer wurden nach Angaben der Ermittler kurz vor der geplanten Tat festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilten, sitzen der 17-Jährige und der 20-Jährige seit Mittwoch wegen des Verdachts eines Sprengstoffverbrechens in Untersuchungshaft.

Ihr Ziel soll ein Lokal auf der Berger Straße im Stadtteil Nordend gewesen sein, auf das bereits am frühen Morgen des 17. Septembers ein Anschlag verübt worden war. Die Behörden gehen davon aus, dass der 20-Jährige auch in weitere Anschläge im September in Frankfurt sowie in Offenbach als sogenannter Logistiker eingebunden war. Die Taten sind laut Staatsanwaltschaft dem Phänomen «Violence as a Service» (Gewalt als Dienstleistung) zuzuordnen, bei dem meist junge Menschen zu Straftaten angestiftet werden.

Hintergrund dieser Taten soll ein Konflikt im Bereich der Organisierten Kriminalität zwischen einer in den Niederlanden und einer im Rhein-Main-Gebiet ansässigen Gruppe sein. Die beiden nun festgenommenen Tatverdächtigen sind Niederländer.

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Polizei stoppt Auto

Als der 20-Jährige in Begleitung des Jugendlichen in der Nacht zum Dienstag nach Frankfurt reiste, kontrollierten Polizisten das den Ermittlern bekannte Auto in der Innenstadt. Darin befand sich den Angaben zufolge «eine größere Menge Sprengmaterial, die geeignet war, erhebliche Schäden zu verursachen». Experten des Landeskriminalamtes entschärften den Sprengsatz.