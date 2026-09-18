Kriminalität

Nach Explosionen - Haftbefehl gegen 17-Jährigen erlassen

Ein Jugendlicher war am Donnerstag festgenommen worden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag hatte es Detonationen an zwei Stellen in Frankfurt gegeben. Foto: Mike Seeboth/dpa
Am Donnerstag hatte es Detonationen an zwei Stellen in Frankfurt gegeben.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Explosionen in Frankfurt und Offenbach ist ein Haftbefehl gegen einen tatverdächtigen 17-Jährigen erlassen worden. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt sei der Beschuldigte nun in Untersuchungshaft, teilte Oberstaatsanwalt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage mit. Der 17-Jährige aus den Niederlanden war am Donnerstag festgenommen worden. Ihm wird versuchter Mord und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. 

In Frankfurt hatte es am Donnerstagmorgen auf der Berger Straße und auf der Zeil Detonationen gegeben, ebenso wie in den vergangenen Tagen bereits zweimal in Frankfurt und einmal in Offenbach. In allen Fällen gab es keine Verletzten, aber erheblichen Sachschaden. Ob zwischen den insgesamt fünf Taten ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt. Laut Polizei gibt es Hinweise auf organisierte Kriminalität.

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