Toter Säugling - Haftbefehl auch gegen Vater

Neu-Isenburg (dpa) - Bei den Ermittlungen zum Tod eines Neugeborenen in Neu-Isenburg bei Frankfurt ist neben der Mutter nun auch deren Verlobter in Verdacht geraten. Gegen den 25-jährigen Vater des Babys sei Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen Mordes erlassen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen in einer gemeinsamen Erklärung mit.