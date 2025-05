Toter Säugling starb eines nicht natürlichen Todes

Albstadt (dpa/lsw) - Das Ende März in Albstadt im Zollernalbkreis tot aufgefundene Baby ist eines nicht natürlichen Todes gestorben. Das habe die Obduktion des Säuglings ergeben, teilte die Polizei mit. Der Säugling sei bei der Geburt am Leben gewesen. Die 35 Jahre alte Mutter des Kindes sitzt bereits seit einiger Zeit in Untersuchungshaft, da sich rasch Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache des Neugeborenen ergeben hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor.