Schmierereien mit Drohung

Anschlagsdrohung an Schule – Polizei bleibt vor Ort

Ein Schüler entdeckt Drohungen auf den Schultoiletten. Wie die Polizei jetzt reagiert und warum der Unterricht trotzdem stattfindet.

Die Polizei ist nach der Anschlagsdrohung zur Sicherheit mit einer Streife vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ist nach der Anschlagsdrohung zur Sicherheit mit einer Streife vor Ort. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Schüler hat Schmierereien mit einer Anschlagsdrohung für heute (Mittwoch) an einem Heilbronner Gymnasium entdeckt. Wie die «Heilbronner Stimme» zunächst berichtete, nimmt die Polizei den Vorfall ernst. Der Unterricht soll nach Angaben der Polizei aber stattfinden. Eine konkrete Bedrohungslage hätten Gutachter nach Prüfung der Schmierereien nicht festgestellt. Diese seien auf mehreren Toiletten im Schulgebäude entdeckt worden. Laut Polizei gibt es solche Drohungen immer wieder, ohne dass darauf ein Anschlag folgt. Dennoch sei eine Streife vor Ort.

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