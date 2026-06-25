Hessens Schulen kämpfen mit Vandalismus auf Schultoiletten

Wiesbaden/Marburg/Hanau (dpa/lhe) - Sie sind verschmutzt, beschädigt, verstopft: Vandalismus in Schultoiletten ist ein hessenweites Problem. Die Landeshauptstadt Wiesbaden etwa bezeichnet den Zustand der Schultoiletten als «Dauerproblem». Der Vandalismus nehme zu, berichtet ein Sprecher der Stadt.

Auch an den Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf kennt man Probleme mit verunreinigten oder verstopften Schultoiletten. Diese hingen auch mit dem Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer zusammen, erklärte ein Sprecher. «Ein Teil der Probleme ließe sich auch durch eine höhere Zielgenauigkeit und damit eine bessere Trefferquote sowie durch die konsequente Nutzung der Spültaste oder Toilettenbürste noch besser beherrschen.»

Chipkarten für den Zugang zu sanierten Klos

In Hanau gibt es nach Angaben von Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) Schmierereien eher in Grundschulen und Sachbeschädigungen in weiterführenden Schulen.

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