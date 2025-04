Frankfurt setzt auf Plakate im Kampf gegen Vandalismus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vandalismus an Haltestellen kostet die hessischen Verkehrsgesellschaften viel Geld - unter anderem die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) will nun vermehrt mit einer Präventionskampagne gegen das Problem angehen. Ihr entstehen durch Reparaturen und Beseitigung von Vandalismus jährlich Kosten von mehr als einer Million Euro, wie die VGF mitteilte.