Frankfurt baut Kampf gegen Vandalismus an Haltestellen aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eingeschlagene Scheiben und Vitrinen oder Graffiti und Schmierereien an Wänden und auf Fahrplänen: Vandalismus an Bus- und Bahnhaltestellen ist ein gängiges Problem. In Frankfurt wollen sich die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq, die Ströer Media Deutschland GmbH und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) vermehrt gegen die Zerstörung einsetzen.