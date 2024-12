Mehr Graffiti-Delikte bei Bahn

Potsdam/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach Berlin und München zählt die Deutsche Bahn in Frankfurt die drittmeisten Graffiti-Delikte. Wie die Bundespolizei in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden in Berlin auf Anlagen und Fahrzeugen der Bahn bis Ende Oktober 1.866 Taten angezeigt. Als zweiten Schwerpunkt listete die Bundespolizei München auf mit 843 Delikten. Frankfurt folgt mit 233 Delikten auf Platz drei. Etwas weniger waren es in Hamburg (225) und Leipzig (202).