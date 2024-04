Anstieg der Bevölkerung in Hessen bis 2040

Gütersloh (dpa/lhe) - Die Bevölkerung in Hessen wird in den kommenden 16 Jahren statistisch gesehen laut einer Studie weiter wachsen. Bis zum Jahr 2040 sollen dann laut dem am Dienstag vorgestellten «Wegweiser Kommunen» der Bertelsmann Stiftung mit einem Plus von 1,7 Prozent 6,4 Millionen Menschen im Land leben. Allerdings verteilt sich dieses Wachstum unterschiedlich auf die 21 Kreise und fünf kreisfreien Städte. Der Vergleichszeitpunkt mit 2040 für die Stiftung ist das Jahr 2020. Hessen liegt damit deutlich über dem bundesweiten Anstieg der Bevölkerungszahl von 0,6 Prozent.