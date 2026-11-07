«Unfassbarer Verlust»

Anteilnahme nach Unfalltod von Dreijährigem ist groß

Nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes stehen die Eltern vor einem schweren Verlust. Freunde haben eine Spendenaktion gestartet. Die Unterstützung ist groß.

Der Unfalltod eines Dreijährigen in Trossingen bewegt viele Menschen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Der Unfalltod eines Dreijährigen in Trossingen bewegt viele Menschen. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines dreijährigen Jungen bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Kreis Tuttlingen) haben Freunde der Familie einen Spendenaufruf gestartet. Über die Internetplattform GoFundMe sind innerhalb kurzer Zeit mehr als 60.000 Euro zusammengekommen. Mehr als Tausend Menschen haben laut der Webseite gespendet. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet.

Mit dem Geld sollen die Eltern unterstützt und unter anderem die Kosten für die Beerdigung gedeckt werden. Die Familie stehe vor einem unfassbaren Verlust und müsse neben der Trauer auch die finanziellen Belastungen bewältigen, heißt es in dem Spendenaufruf. Die Initiatoren bitten darum, die Familie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.

Der Dreijährige war nach Polizeiangaben am Montag auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen vor ein Auto gelaufen und schwer verletzt worden. Das Kind starb später im Krankenhaus. 

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Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 67-Jährige mit ihrem Auto auf dem Parkplatz unterwegs. Als sie um eine Einkaufswagenbox herumfahren wollte, sei der Dreijährige, der mit seiner Mutter unterwegs war, vor den Wagen gelaufen und erfasst worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

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