Erinnerung an NS-Opfer

Antisemitische Beleidigungen bei Stolperstein-Gedenken

Eine Schulklasse reinigt zum Gedenken an die Opfer des NS-Regimes Stolpersteine und legt Rosen nieder. Dann fährt ein E-Scooter-Fahrer vorbei und beleidigt sie. Doch damit nicht genug.

Zum Gedenken an die NS-Opfer legte die Klasse Blumen nieder. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Zum Gedenken an die NS-Opfer legte die Klasse Blumen nieder. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Als eine Schulklasse im Ortenaukreis Stolpersteine gereinigt und Rosen für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft niederlegt hat, sind sie von einem vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer antisemitisch beleidigt worden. Auch die begleitende Lehrerin sei bei dem Vorfall am Dienstag in Lahr beschimpft worden, wie die Polizei mitteilte. Als die Schülerinnen und Schüler die Straße für rund eine Stunde verließen, stellten sie bei der Rückkehr fest, dass die zuvor abgelegten Blumen zerrupft im Straßengraben lagen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bat um Hinweise.

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