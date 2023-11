Vor 20 Jahren wird erster Frankfurter Stolperstein verlegt

Frankfurt/Main (dpa) - Knapp 2000 Stolpersteine finden sich inzwischen im Frankfurter Stadtgebiet, der erste der Mainmetropole wurde vor genau 20 Jahren verlegt. Der Anstoß hierzu kam von einer Bürgerinitiative, wie Martin Dill von der Initiative Stolpersteine Frankfurt erklärte. Am 11. November 2003 seien dann im Stadtteil Nordend drei Steine zum Gedenken an die in Auschwitz ermordeten Karl, Klara und Günter Kaufmann verlegt worden.

«Die Stolpersteine boten in den letzten 20 Jahren unterschiedlichen Menschen und Gruppen aus der Stadtgesellschaft die Möglichkeit, aktiv an der Gedenkkultur unserer Stadt mitzuwirken», sagte Dill. So würden sich Schülerinnen und Schüler an den Verlegungen beteiligen. Anwohner oder Hausbesitzer befassten sich mit dem Schicksal früherer Bewohner. Zudem würden sich Hunderte Bürgerinnen und Bürger als «Putzpaten» regelmäßig um die Pflege der Steine kümmern.

Das Stolperstein-Projekt geht auf den in Berlin geborenen Künstler Gunter Demnig zurück, der inzwischen im mittelhessischen Alsfeld lebt. Es soll an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Die Steine, die auf der Oberseite kleine Messingplatten mit den Namen der Opfer tragen, werden vor deren einstigen Wohnungen im Straßen- oder Gehwegpflaster verlegt - oft von Demnig selbst. Er will die Menschen damit über den Nazi-Terror in ihrer unmittelbaren Umgebung stolpern lassen.

Seine ersten Stolpersteine verlegte Demnig in den 1990er Jahren. Inzwischen liegen in zahlreichen europäischen Ländern Steine, aber auch in vielen hessischen Kommunen. In Frankfurt sind es laut der Initiative aktuell 1992 Steine an über 800 Stellen in 34 Stadtteilen.