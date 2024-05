Anwälte von Prinz Reuß bei Terrorprozess:«Kein Rädelsführer»

Frankfurt/Main (dpa) - Die Verteidiger des vor dem Oberlandesgericht Frankfurt angeklagten Heinrich XIII. Prinz Reuß haben die Vorwürfe gegen ihren Mandanten am Rande des Prozesses zurückgewiesen. «Er ist kein Anführer, kein Rädelsführer, und er ist auch nicht Mitglied einer terroristischen Vereinigung», sagte der Anwalt Roman von Alvensleben am Dienstag in einer Verhandlungspause in Frankfurt. Dort hatte am Morgen der Prozess gegen die «Reichsbürger»-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß begonnen. Zunächst ging es dabei um die Klärung formaler Fragen. Am Nachmittag wurde der Prozess mit der Verlesung der Anklageschrift fortgesetzt.