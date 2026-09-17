Anwohner schrecken auf: Erneut zwei Explosionen in Frankfurt
Ist es eine größere Serie? Binnen weniger Minuten kommt es gleich zu zwei weiteren Explosionen in Hessens größter Stadt. «Wir sind am Wirbeln», heißt es bei der Polizei.
Frankfurt/Main (dpa) - Schon wieder haben in Frankfurt zwei Explosionen Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Sie ereigneten sich frühmorgens im Dunklen im Abstand von nur wenigen Minuten. Erst krachte es auf der Berger Straße im Stadtteil Nordend und dann auf der Einkaufsstraße Zeil im Zentrum, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.
Zu Schäden gab es vorerst noch keine Angaben. «Wir sind mit Kräften vor Ort», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind am Wirbeln», ergänzte sie mit Blick auf die laufenden Ermittlungen. Anwohner hätten den Notruf verständigt.
In den vergangenen Tagen hatte es bereits zweimal in Frankfurt und einmal im nahen Offenbach eine Explosion gegeben - ohne Verletzte, aber mit erheblichen Sachschäden.