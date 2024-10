AOK Hessen: Meiste Fehlzeiten seit Beginn der Messungen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Menschen in Hessen, die bei der AOK krankenversichert sind, waren 2024 insgesamt so lange krankgeschrieben wie noch nie zuvor. Seit Beginn der Messungen weisen AOK-Mitglieder in Hessen in diesem Jahr die höchste Fehlzeitenquote auf, wie die Krankenkasse mitteilte. Das Rekordniveau wurde demnach noch erreicht, bevor das Jahr endet, wie eine Analyse der bisherigen Krankschreibungen 2024 ergeben habe.