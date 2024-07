DAK: Krankenstand in Hessen auf Rekordniveau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - DAK-versicherte Erwerbstätige in Hessen sind häufiger krank als im Bundesdurchschnitt. Der Krankenstand im Bundesland lag im ersten Halbjahr 2024 mit 5,9 Prozent 0,2 Prozentpunkte über dem deutschlandweiten Durchschnitt, wie eine aktuelle Untersuchung der Krankenkasse zeigt. Das bedeutet: An jedem Tag von Januar bis Juni 2024 waren im Durchschnitt 59 von 1.000 DAK-versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krankgeschrieben.

Nach der aktuellen Analyse der Krankenkasse kam jede und jeder hessische DAK-versicherte Beschäftigte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Durchschnitt auf 10,8 Fehltage. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten war im Zeitraum von Januar bis einschließlich Juni mindestens einmal krankgeschrieben (53,7 Prozent).

Depressionen, Anpassungsstörungen und andere psychische Erkrankungen verursachten demnach in Hessen in der ersten Jahreshälfte mit 191 je 100 Versicherte die zweitmeisten Fehltage. Im Vorjahreshalbjahr waren es noch 160 Tage.

DAK-Landeschefin appelliert an Arbeitgeber

«Ein weiterer Anstieg beim Arbeitsausfall wegen psychischer Erkrankungen ist besorgniserregend», sagte Britta Dalhoff, Landeschefin der DAK in Hessen. «In diesen Krieg- und Krisenzeiten stehen die Beschäftigten in Hessen weiterhin unter Druck.» Arbeitgeber sollten sich verstärkt mit Fragen der psychischen Gesundheit ihrer Belegschaft beschäftigen und Stress sowie mögliche Belastungen in den Fokus rücken, forderte sie.