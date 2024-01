DAK: Atemwegsinfekte treiben Krankenstand auf Höchstwert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Krankenstand von Berufstätigen in Hessen hat 2023 nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK einen Höchststand erreicht. Im Schnitt waren es fast 21 Fehltage pro Kopf, wie die Krankenkasse auf Grundlage einer Datenauswertung des Berliner IGES Instituts berichtete. Der Krankenstand in Hessen lag bei 5,7 Prozent, bundesweit lag der Wert bei 5,5 Prozent. Damit waren 2023 an jedem einzelnen Tag in Hessen durchschnittlich 57 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben.