DAK: Krankenstand in Hessen leicht gesunken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Krankenstand von Berufstätigen in Hessen ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Wie eine Auswertung der Krankenkasse DAK zeigt, waren versicherte Beschäftigte durchschnittlich rund 20 Tage krankgeschrieben – knapp einen Tag weniger als 2023. Damit lag der Krankenstand mit 5,6 Prozent etwas unter dem Rekordniveau des Vorjahres von 5,7 Prozent. Bundesweit lag der Wert bei 5,5 Prozent. Damit waren 2024 an jedem einzelnen Tag in Hessen durchschnittlich 56 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben.