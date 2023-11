AOK Hessen: Wieder mehr Krebsvorsorge

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen nehmen nach Daten der Krankenkasse AOK wieder mehr Menschen Termine zur Früherkennung von Krebs wahr. Die Zahlen bewegten sich im zweiten Halbjahr 2022 bei vielen Vorsorgeuntersuchungen wieder auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 oder sogar darüber, teilte die AOK am Montag in Bad Homburg zum Tag der Krebsvorsorge am Dienstag (28.11.) mit.