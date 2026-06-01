AOK-Institut: Kranke Kinder sind nach wie vor Frauensache

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die Betreuung kranker Kinder ist nach wie vor hauptsächlich Frauensache. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK anlässlich des Internationalen Kindertags. Demnach wurden 2025 hessenweit 73,7 Prozent aller Kinderkrankentage von weiblichen AOK-Mitgliedern beantragt.

Allerdings ist der Männeranteil in den vergangenen zehn Jahren gestiegen: Im Jahr 2015 lag deren Anteil an allen Fällen bei 20,9 Prozent, 2025 sind es immerhin 26,3 Prozent gewesen. Unabhängig vom Geschlecht der Eltern sind es 2,6 Tage Abwesenheit pro Fall im Durchschnitt. Der rechtliche Anspruch auf Kinderkrankentage steht jedem gesetzlich versicherten Elternteil gleichermaßen zu.