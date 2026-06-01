Internationaler Kindertag

AOK-Institut: Kranke Kinder sind nach wie vor Frauensache

Wenn das Kind krank ist, bleibt in drei von vier Fällen die Mutter von der Arbeit zu Hause. Immerhin: Väter holen bei der Zahl der Kinderkrankentage auf.

Nur wenige Väter bleiben zu Hause, wenn das Kind krank ist. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nur wenige Väter bleiben zu Hause, wenn das Kind krank ist. (Symbolbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die Betreuung kranker Kinder ist nach wie vor hauptsächlich Frauensache. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK anlässlich des Internationalen Kindertags. Demnach wurden 2025 hessenweit 73,7 Prozent aller Kinderkrankentage von weiblichen AOK-Mitgliedern beantragt. 

Allerdings ist der Männeranteil in den vergangenen zehn Jahren gestiegen: Im Jahr 2015 lag deren Anteil an allen Fällen bei 20,9 Prozent, 2025 sind es immerhin 26,3 Prozent gewesen. Unabhängig vom Geschlecht der Eltern sind es 2,6 Tage Abwesenheit pro Fall im Durchschnitt. Der rechtliche Anspruch auf Kinderkrankentage steht jedem gesetzlich versicherten Elternteil gleichermaßen zu.

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