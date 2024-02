Apotheker und Ärzte uneins über E-Rezept

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Apotheker und Ärzte sind unterschiedlicher Meinung über das neue E-Rezept. Seit Anfang des Jahres werden viele Rezepte nur noch elektronisch ausgestellt. Laut Apothekerverband lag der Anteil der in Hessen per E-Rezept verordneten verschreibungspflichtigen Arzneimittel bei rund 55 Prozent.

Die Erfahrungen der Patienten spiegeln sich in den Rückmeldungen bei den Krankenkassen. In den Kundencentern der AOK gebe es nur vereinzelt Anrufe wegen Unklarheiten oder Problemen, so der Sprecher der AOK-Hessen, Stephan Gill. Vergleichsweise häufig sei die Annahme, dass zur Nutzung des E-Rezepts zwingend eine entsprechende App benötigt werde. Vielen sei nicht bekannt, dass das Rezept auch einfach über die elektronische Gesundheitskarte abgerufen werden könne.