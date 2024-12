Appell zu Umbenennung von Kakao-Getränk auf Weihnachtsmarkt

Frankfurt/Main (dpa) - Um keine rassistischen Stereotype zu bedienen, sollen Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main Kakao-Getränke mit Rum unter anderem Namen anbieten. Der bisher häufig verwendete Name «Lumumba» könne an den kongolesischen Freiheitskämpfer Patrice Lumumba erinnern, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH. Kritiker der Bezeichnung sehen eine Verhöhnung darin, dass ein Getränk «mit Schuss» den Namen eines Mannes trägt, der in den 60er Jahren erschossen wurde. Zuvor hatten andere Medien berichtet.