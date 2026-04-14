Unfälle

Arbeiter auf Autobahnbaustelle von Autoreifen verletzt

Bei einem Unfall auf der A661 trifft ein verlorener Autoreifen zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. Einer wird schwer verletzt.

Im Bereich der Tagesbaustelle löste sich bei einem Auto ein Reifen. Foto: Boris Roessler/dpa
Im Bereich der Tagesbaustelle löste sich bei einem Auto ein Reifen.

Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der A661 bei Frankfurt verletzt worden. Auf der Strecke sei von der Autobahnmeisterei eine Tagesbaustelle eingerichtet worden, die Fahrbahn sei auf eine Spur verengt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Im Bereich der Baustelle habe sich bei einem durchfahrenden Auto ein Reifen gelöst. Der Reifen sei in die Baustelle geschleudert worden und verletzte die beiden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. 

Einer der Männer sei leicht, der andere schwer verletzt worden. Aufgrund der Schwere der Verletzung sei auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden, so der Sprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Verletzte nach Unfall mit Autobahnmeisterei-Transporter
A8 länger voll gesperrt

Vier Verletzte nach Unfall mit Autobahnmeisterei-Transporter

Eine Frau will ihr Auto auf den Pannenstreifen der A8 lenken - und fährt in das Heck eines Kleintransporters. Die Fahrzeuge verkeilen sich, die Insassen werden zum Teil schwer verletzt.

17.08.2025

Tödlicher Zusammenstoß auf Autobahnbaustelle
Unfälle

Tödlicher Zusammenstoß auf Autobahnbaustelle

Zwei Autos sind auf einer Baustelle der Autobahn 49 unterwegs. Sie stoßen frontal zusammen. Ein Gutachter soll die Ursache für den Unfall ermitteln.

16.12.2024

Hafencity

Unfall auf Hamburger Baustelle - fünfter Arbeiter gestorben

Am 30. Oktober stürzte ein Baugerüst auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity aus dem achten Obergeschoss ins Untergeschoss. Mehrere Bauarbeiter kamen bei dem Unfall ums Leben.

10.11.2023

Wetter

19-jähriger Arbeiter von Dach geweht: Schwer verletzt

21.06.2023

Unfall

Arbeiter lebensgefährlich verletzt

02.06.2023