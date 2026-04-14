Arbeiter auf Autobahnbaustelle von Autoreifen verletzt
Bei einem Unfall auf der A661 trifft ein verlorener Autoreifen zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. Einer wird schwer verletzt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der A661 bei Frankfurt verletzt worden. Auf der Strecke sei von der Autobahnmeisterei eine Tagesbaustelle eingerichtet worden, die Fahrbahn sei auf eine Spur verengt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Im Bereich der Baustelle habe sich bei einem durchfahrenden Auto ein Reifen gelöst. Der Reifen sei in die Baustelle geschleudert worden und verletzte die beiden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei.
Einer der Männer sei leicht, der andere schwer verletzt worden. Aufgrund der Schwere der Verletzung sei auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden, so der Sprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.