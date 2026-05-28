Arbeitsunfall

Baustelle nach Unfall freigegeben - Arbeiter schwer verletzt

Ein Kran kommt einer Stromleitung zu nahe. Zwei Arbeiter stehen in der Nähe und erleiden Stromschläge. Einen Tag nach dem Unfall ermittelt die Polizei.

Die Baustelle ist nun wieder freigegeben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Baustelle ist nun wieder freigegeben.

Backnang (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf einer Baustelle in Backnang (Rems-Murr-Kreis) gelten zwei Arbeiter weiterhin als schwer verletzt. Die Baustelle sei wieder freigegeben, teilte die Polizei mit. Ein 55-Jähriger und ein 58-Jähriger erlitten einen Stromschlag, als ein Kran einer Stromleitung zu nahe gekommen war, obwohl sie am Boden standen und den Kran nicht berührten. Die Polizei prüft derzeit, wer für den Unfall verantwortlich war. Die Ergebnisse eines ersten Gutachtens stehen noch aus. 

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen Mittag auf einem gesperrten Teil der Bundesstraße 14. Dort wird zurzeit die Fahrbahn von zwei auf vier Spuren erweitert. Der Kran wurde laut Polizei dafür genutzt, Betonteile auf der Baustelle zu verladen.

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