Arbeiter durch Stromschlag am Bahnhof schwer verletzt

Böbingen an der Rems (dpa/lsw) - Zwei Arbeiter sind in Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) von einem Stromschlag durch die Oberleitung der Bahn schwer verletzt worden. Wegen des Unfalls war der dortige Bahnhof über eine Stunde lang gesperrt worden. Somit gab es auf der Strecke Stuttgart – Aalen mehrere Verspätungen und einen Komplettausfall der Zugverbindungen, wie ein Bahn-Sprecher sagte.