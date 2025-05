Böbingen an der Rems (dpa/lsw) - Nach dem schweren Stromschlag am Bahnhof in Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) gehen die Ermittlungen weiter. Die 20 und 26 Jahre alten Arbeiter befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Vernehmungsfähig seien beiden allerdings bislang nicht.