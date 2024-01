18-Jähriger bei Stromschlag auf Bahngelände schwer verletzt

Bad Homburg (dpa) - Ein 18-Jähriger ist bei einem Stromschlag im Bahnhof Bad Homburg schwer verletzt worden. Er war in der Nacht zum Sonntag auf eine abgestellte S-Bahn geklettert und zu nah an die Oberleitung geraten, die unter 15.000 Volt Hochspannung stand, wie die Bundespolizeiinspektion in Frankfurt mitteilte. Dabei erlitt der junge Mann großflächige Verbrennungen. Nach einer ersten Versorgung von einem Notarzt kam der Verletzte in eine Klinik in Offenbach.