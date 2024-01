15-Jähriger nach Stromschlag auf Bahngelände in Lebensgefahr

Großkrotzenburg (dpa/lhe) - Ein 15-jähriger Junge, der durch einen Stromschlag auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Großkrotzenburg und Kahl am Main verletzt worden war, schwebt nach Angaben der Bundespolizei weiter in Lebensgefahr. Der Junge war am Montag auf einen abgestellten Güterwagen geklettert und zu nah an die Oberleitung geraten, die unter Hochspannung stand. Nach dem Stromschlag war er auf den Boden gefallen.

Nachdem er zunächst ins Klinikum in Hanau gebracht worden war, sei er noch am Montag wegen der Schwere seiner Verletzung in eine Spezialklinik verlegt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag.