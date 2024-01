15-Jähriger bei Stromschlag auf Bahngelände verletzt

Großkrotzenburg (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger ist bei einem Stromschlag auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Großkrotzenburg und Kahl am Main verletzt worden. Er war am Montag auf einen abgestellten Güterwagen geklettert und zu nah an die Oberleitung geraten, die unter Hochspannung stand, wie die Bundespolizeiinspektion in Frankfurt mitteilte. Der Junge fiel nach dem Stromschlag auf den Boden und kam nach Erster Hilfe vor Ort in das Klinikum in Hanau. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des Jungen lagen zunächst nicht vor.