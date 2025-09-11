Bad Schönborn Arbeiter klemmt sich Arm in Walze ein – schwere Verletzungen Der 24-Jährige arbeitet an einer Blechwalze. Dann kommt es zu einem furchtbaren Unfall. 11.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Paul Zinken/dpa Ein Schwerverletzter wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite