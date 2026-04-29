Arbeiter mit Laubbläser von Bus erfasst – schwer verletzt

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist mit seinem Laubbläser rückwärts auf die Straße getreten und dabei von einem Linienbus erfasst worden. Der 30-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach am Dienstagmittag an einer Straße in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) am Arbeiten. Dabei habe er laut Polizei auch einen Gehörschutz getragen. Als der 56-jährige Fahrer eines Linienbusses heranfuhr, trat er auf die Straße und es kam zum Zusammenprall. Der 30-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.