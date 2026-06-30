Arbeitslosigkeit

Arbeitsmarkt im Südwesten kommt nicht in Schwung

Trotz leicht sinkender Zahlen bleibt der Arbeitsmarkt im Baden-Württemberg unter Druck. Viele Unternehmen zögern mit Neueinstellungen - und die Zahl der Arbeitslosen liegt weiter über dem Vorjahr.

Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Arbeitsmarkt im Südwesten kommt angesichts der wirtschaftlichen Flaute weiter nicht in Schwung. Im Juni sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 296.058, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag wie im Mai bei 4,6 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit lag den Angaben nach deutlich über dem Vorjahresniveau. Im Juni 2025 waren im Südwesten 289.307 Menschen ohne Beschäftigung - und damit fast 7.000 weniger als aktuell. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 4,5 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Juni vorlag.

«Das Niveau der Arbeitslosigkeit bleibt hoch»

Es gibt der Regionaldirektion zufolge aber auch positive Entwicklungen: Mit einem Rückgang von 2,6 Prozent im Vergleich zum Mai sei die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen überdurchschnittlich gesunken. Erfreulich sei außerdem, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen im Vergleich zum Vorjahr an Tempo verliere. Die Chefin der Regionaldirektion, Martina Musati, teilte aber mit: «Das Niveau der Arbeitslosigkeit bleibt hoch. Dies darf den Blick auf leicht positive Tendenzen nicht verschließen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwache Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt im Südwesten
Arbeitslosigkeit

Schwache Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt im Südwesten

Trotz leichter Frühjahrsbelebung bleibt der Arbeitsmarkt im Südwesten unter Druck: Unternehmen zögern mit Neueinstellungen, und die Zahl der Arbeitslosen liegt weiter über dem Vorjahr.

29.05.2026

Arbeitslosigkeit im Dezember leicht gestiegen
Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit im Dezember leicht gestiegen

Der Arbeitsmarkt kommt nicht in Schwung. Im Schnitt war die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten so hoch wie lange nicht. Wie lautet die Prognose für 2026?

07.01.2026

Arbeitsmarkt im Südwesten tritt auf der Stelle
Arbeitslosigkeit

Arbeitsmarkt im Südwesten tritt auf der Stelle

Der Südwesten ist von der Wirtschaftsflaute besonders betroffen. Viele Menschen verlieren ihre Jobs - und weniger Unternehmen stellen ein. Neue Daten zeigen: Daran ändert sich auch im Mai nichts.

28.05.2025

Arbeitslosigkeit geht im April minimal zurück
Über Vorjahresniveau

Arbeitslosigkeit geht im April minimal zurück

Die Wirtschaftslage ist alles andere als rosig. Das zeigt sich auch im Vorjahresvergleich der Zahl der arbeitslosen Menschen in Baden-Württemberg.

30.04.2025

Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit im Südwesten nahezu unverändert

28.04.2023