Arbeitsmarkt im Südwesten kommt nicht in Schwung

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Arbeitsmarkt im Südwesten kommt angesichts der wirtschaftlichen Flaute weiter nicht in Schwung. Im Juni sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 296.058, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag wie im Mai bei 4,6 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit lag den Angaben nach deutlich über dem Vorjahresniveau. Im Juni 2025 waren im Südwesten 289.307 Menschen ohne Beschäftigung - und damit fast 7.000 weniger als aktuell. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 4,5 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Juni vorlag.

«Das Niveau der Arbeitslosigkeit bleibt hoch»

Es gibt der Regionaldirektion zufolge aber auch positive Entwicklungen: Mit einem Rückgang von 2,6 Prozent im Vergleich zum Mai sei die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen überdurchschnittlich gesunken. Erfreulich sei außerdem, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen im Vergleich zum Vorjahr an Tempo verliere. Die Chefin der Regionaldirektion, Martina Musati, teilte aber mit: «Das Niveau der Arbeitslosigkeit bleibt hoch. Dies darf den Blick auf leicht positive Tendenzen nicht verschließen.»