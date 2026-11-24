Arena von «Immer wieder sonntags» wird abgerissen
Nachdem im Ersten die Schlagershow «Immer wieder sonntags» abgesetzt wurde, liefen Gespräche über eine Fortführung des Formats. Jetzt ist klar: Der bisherige Produktionsstandort wird zur Baustelle.
Rust (dpa) - Die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» hat keine Zukunft im Europa-Park. Die Freiluftarena, in der jahrelang die Liveshow produziert wurde, werde zurückgebaut, teilte eine Sprecherin des Parks auf Anfrage mit. In den vergangenen Wochen sei in Gesprächen keine Einigung für eine Fortsetzung der Sendung in Rust bei Freiburg erzielt worden.
Moderator Stefan Mross (50) hatte in den vergangenen Wochen eine mögliche Rückkehr seiner Schlagershow «Immer wieder sonntags» angedeutet. So veröffentlichte er beispielsweise in sozialen Medien Videos mit entsprechenden Andeutungen. Für eine Stellungnahme war er zunächst nicht erreichbar.
Die ARD hatte die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» aus Spargründen gestrichen. In diesem Jahr liefen noch mal 13 Live-Ausgaben des Formats mit dem Traunsteiner Moderator im Ersten, die letzte Anfang September. Die Sendung gab es rund 30 Jahren, sie gehörte zu den beliebtesten Volksmusik-Shows in Deutschland. Regelmäßig schaltete ein Millionenpublikum ein.
Der Europa-Park äußerte sich zunächst nicht dazu, was nach dem Abriss der Arena mit dem Areal passiert.