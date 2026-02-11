Arm in Tür eingeklemmt - Frau von Straßenbahn mitgeschleift

Mannheim (dpa/lsw) - Eine 72-Jährige ist in Mannheim in der Tür einer Straßenbahn eingeklemmt und mitgeschleift worden. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei am Dienstag in die Bahn einsteigen und merkte auf dem Weg, dass sich die Türen schlossen. Daraufhin schob sie ihre Hand zwischen die Schiebetüren, um sie offenzuhalten. Doch die Türen schlossen sich und die Frau blieb mit dem Arm stecken.