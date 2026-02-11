Unfall

Arm in Tür eingeklemmt - Frau von Straßenbahn mitgeschleift

Tür zu, Arm drin: Eine 72-Jährige wird von der Bahn mitgerissen – wie konnte das passieren?

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer der Straßenbahn. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer der Straßenbahn. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Eine 72-Jährige ist in Mannheim in der Tür einer Straßenbahn eingeklemmt und mitgeschleift worden. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei am Dienstag in die Bahn einsteigen und merkte auf dem Weg, dass sich die Türen schlossen. Daraufhin schob sie ihre Hand zwischen die Schiebetüren, um sie offenzuhalten. Doch die Türen schlossen sich und die Frau blieb mit dem Arm stecken. 

Der Fahrer der Straßenbahn bemerkte die Situation demnach nicht und die Bahn fuhr los. Die 72-Jährige sei über eine bislang unbekannte Strecke mitgezogen worden. Sie fiel hin und wurde leicht am Knie verletzt. 

Der Bahnverkehr wurde für die Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten eingestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

