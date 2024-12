Attentat von Hanau kommt auf die Bühne

Frankfurt/Hanau (dpa/lhe) - Das Attentat von Hanau wird Thema eines Bühnenstücks. Bei dem rassistisch motivierten Anschlag am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit migrantischen Wurzeln, danach seine Mutter und sich selbst. Das Stück «Leaks. Von Mölln bis Hanau» von Nuran David Calis wird am 14. Dezember in den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt uraufgeführt.