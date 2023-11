Ausschuss zum Anschlag von Hanau beschließt Abschlussbericht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Monate vor dem Ende der hessischen Wahlperiode hat der Untersuchungsausschuss zum tödlichen Anschlag von Hanau seinen Abschlussbericht beschlossen. «Der überwiegende Teil des Berichts hat eine breite Zustimmung gefunden», sagte der Ausschussvorsitzende Stephan Grüger (SPD) mit Blick auf Abstimmungen über Einzelthemen bei der 42. Sitzung des Gremiums am Freitag in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur. Für den mehr als 600 Seiten dicken Bericht seien aber auch vier eher kürzere Sondervoten aller jetzigen Oppositionsfraktionen vorgesehen.

Der Text soll in der voraussichtlich letzten Landtagssitzung dieser Legislaturperiode am 5. Dezember in das Landesparlament eingebracht werden. Am 18. Januar 2024 konstituiert sich ein neuer Landtag. Auf der Regierungsbank wird ein Wechsel von Schwarz-Grün zu Schwarz-Rot erwartet. Die bisherigen Regierungsfraktionen von CDU und Grünen haben als einzige Gruppierungen keine Sondervoten für den parlamentarischen Untersuchungsausschuss angekündigt.