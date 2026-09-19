Atubolus rasches Wiedersehen: Eintracht trifft auf Freiburg
Nach dem ersten Saisonsieg empfängt Eintracht Frankfurt mit Neuzugang Atubolu den SC Freiburg. Trainer Hütter setzt auf einen Erfolg im eigenen Stadion.
Frankfurt (dpa/lhe) - Für Noah Atubolu von Eintracht Frankfurt kommt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum schnellen Wiedersehen mit seinem Ex-Club SC Freiburg. Erst kurz vor dem Ende der Wechselfrist war der Keeper an den Main gewechselt, nachdem sich andere Optionen zerschlagen hatten.
Die Freiburger sind gut in die Saison gestartet und führen die Fußball-Bundesliga an, die Eintracht feierte zuletzt ihren ersten Saisonsieg im Nachbarschaftsduell bei Mainz 05. Nun hofft Trainer Adi Hütter auf seinen ersten Heimsieg seit seiner Rückkehr nach Frankfurt. Abwehrspieler Jeremiaha Maluze wird verletzungsbedingt vorerst fehlen.