Auch in Hessen verzögert sich die Lieferung von Reisepässen

Wiesbaden/Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Mitten in der Urlaubszeit gibt es bundesweit Verzögerungen beim Ausstellen von Reisepässen. Der Grund: Die Bundesdruckerei, die die Dokumente produziert, kommt wegen deutlich gestiegener Antragszahlen nicht hinterher. Das macht sich auch in Hessen bemerkbar, wie eine Umfrage zeigt.

«Bereits seit Anfang des Jahres verzeichnet die Bundesdruckerei ein außergewöhnliches Aufkommen an Beantragungen für Reisepässe, was Auswirkungen auf die Produktions- und Lieferzeiten hat, von denen auch Wiesbaden betroffen ist», erklärte etwa ein Pressesprecher der Landeshauptstadt.

Viele Express-Reisepässe in der Landeshauptstadt

Der Sommerurlaub steht an, doch der Reisepass lässt auf sich warten? Nach Beobachtung des Deutschen Städtetags «rumort» es deshalb aktuell.

Insgesamt sind ihm zufolge im laufenden Jahr bereits 17.110 Reisepässe in Wiesbaden beantragt worden. Im vergangenen Jahr habe die Stadt im Vergleichszeitraum 16.800 Reisepässe ausgegeben. «Organisatorisch konnte die hohe Antragswelle bisher gut bewältigt werden, so dass die Wartezeiten auf einen Termin sich weiter im durchschnittlichen Bereich von zwei bis drei Wochen bewegen», so der Sprecher. Notfalltermine würden insbesondere bei anstehenden Reisen immer ermöglicht.