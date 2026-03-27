Auch in Hoffenheim: VfB im Saisonendspurt dreimal samstags

Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Im Kampf um die Champions-League-Plätze wird der VfB Stuttgart an den letzten vier Spieltagen der Fußball-Bundesliga dreimal an einem Samstag spielen. Nur das Heimspiel gegen Werder Bremen findet am 31. Spieltag an einem Sonntag (26. April/15.30 Uhr) statt. Das ergaben die zeitgenauen Ansetzungen, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekanntgab. Die Partien beim aktuell direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim (2. Mai) und das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (9. Mai) finden ebenfalls an einem Samstag (15.30 Uhr) statt.

Sämtliche Begegnungen des 34. Spieltags, an dem die Stuttgarter bei Eintracht Frankfurt antreten müssen, werden ohnehin parallel am 16. Mai um 15.30 Uhr angepfiffen. Dann reist Hoffenheim zum Saisonfinale zu Borussia Mönchengladbach. Auch die bei weiteren TSG-Partien davor finden an einem Samstag statt: am 31. Spieltag (25. April, 18.30 Uhr) beim Hamburger SV und am 9. Mai (15.30 Uhr) zu Hause gegen Werder Bremen.

SC Freiburg wegen Europa League dreimal sonntags

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Der Europa-League-Viertelfinalist SC Freiburg spielt wegen seiner weiteren Teilnahme an dem europäischen Wettbewerb noch dreimal an einem Sonntag. Am 26. April (17.30 Uhr) tritt er bei Borussia Dortmund an, am 10. Mai (15.30 Uhr) beim Hamburger SV. Dazwischen empfängt Freiburg am 3. Mai (19.30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Am 34. Spieltag spielt der Sport-Club daheim gegen RB Leipzig.