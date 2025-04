Auch Luftwaffe sucht jetzt nach vermisstem Pawlos

Berlin/Weilburg (dpa) - Eine Woche nach dem Verschwinden des sechsjährigen Pawlos steigt die Bundeswehr mit einem Aufklärungsflugzeug in die Suche nach dem Jungen ein. Dazu habe das Polizeipräsidium Westhessen ein Ersuchen auf Amtshilfe gestellt, das militärisch gebilligt worden sei, sagte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Auch am Boden in Weilburg gingen die Suchmaßnahmen weiter. In der mittelhessischen Stadt war der Junge am Dienstag vergangener Woche verschwunden.