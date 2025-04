Polizei: Suche nach vermisstem Pawlos «wird nicht enden»

Weilburg (dpa) - Auch an Tag acht fehlt von dem im mittelhessischen Weilburg vermissten sechsjährigen Pawlos weiter jede Spur. Die am Vortag mit Hilfe eines Aufklärungsflugzeugs der Bundeswehr erstellten Bilder seien in der Auswertung, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dabei kämen technische Mittel zum Einsatz, die er nicht näher benannte. Wie viel Zeit die polizeiliche Auswertung in Anspruch nehmen werde, lasse sich nicht sagen.