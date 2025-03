Suche nach vermisstem Sechsjährigen geht weiter

Weilburg (dpa) - Von dem seit Dienstag im mittelhessischen Weilburg vermissten sechs Jahre alten Pawlos fehlt weiter jede Spur. «Die Polizei unternimmt alles, um das Kind zu finden», sagte eine Sprecherin in der Nacht. Die Suche werde auch in der Nacht und heute fortgeführt, hieß es in einer Mitteilung. Nach Polizeiangaben ist das Kind «autistisch veranlagt» und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage.