Gesundheit

Auch Männer sind von Brustkrebs betroffen

Brustkrebs betrifft nicht nur Frauen. Auch Männer sind von der Krankheit betroffen. Weil die Krebserkrankung bei ihnen selten ist, werden Warnzeichen leicht übersehen.

Auch Männer können Brustkrebs bekommen. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Auch Männer können Brustkrebs bekommen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Brustkrebs wird vor allem mit Frauen in Verbindung gebracht. Dabei können auch Männer betroffen sein. Das Deutsche Krebsforschungszentrum warnt, dass Brustkrebs bei ihnen oft nicht als mögliche Erkrankung bedacht werde und Warnzeichen deswegen leicht übersehen würden.

Männer sollten deshalb wie Frauen auf Symptome wie Knoten in der Brust oder Veränderungen der Brustwarze achten. Auch schlecht heilende Wunden oder geschwollene Lymphknoten in der Achselhöhle könnten demnach Symptome sein.

Laut den Angaben zählen genetische Veränderungen, hormonelle Störungen, starkes Übergewicht und bestimmte Vorerkrankungen zu den Risikofaktoren. Auch hoher Alkoholkonsum könne das Risiko erhöhen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Brustkrebs ist bei Männern selten

Insgesamt ist Brustkrebs bei Männern aber selten. So erkrankten laut Robert Koch-Institut (RKI) und dem Zentrum für Krebsregisterdaten im Jahr 2023 deutschlandweit 770 Männer neu an Brustkrebs. Bei Frauen ist die Krankheit mit etwa 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr deutlich häufiger. 

Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum ist die Hausarztpraxis die erste Anlaufstelle bei einem Verdacht. Männer können sich ebenso wie Frauen an eine Frauenarztpraxis oder ein spezialisiertes Brustzentrum wenden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brustkrebsmonat Oktober: Aufklärung und Früherkennung
Gesundheit

Brustkrebsmonat Oktober: Aufklärung und Früherkennung

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung unter Frauen in Deutschland. Im Oktober wird daran erinnert, wie wichtig eine frühe Diagnose ist.

12.10.2026

Pinke Schuhe gegen Brustkrebs: So schafft die GRN in Weinheim Bewusstsein für Früherkennung
Pink Shoe Day

Pinke Schuhe gegen Brustkrebs: So schafft die GRN in Weinheim Bewusstsein für Früherkennung

Jede achte Frau ist von Brustkrebs betroffen. Chefärztin der Gynäkologie, Dr. Lelia Bauer, erklärt, welche Behandlungsmethoden es gibt und warum die Früherkennung Leben rettet.

23.10.2025

Leuchtendes Pink leitet den Brustkrebs-Monat ein
Gesundheit

Leuchtendes Pink leitet den Brustkrebs-Monat ein

Der „Pinktober“ macht auf die häufigste Krebserkrankung bei Frauen aufmerksam – täglich 280 neue Diagnosen

26.09.2025

Gesundheit

Vorbeugendes Mittel gegen Brustkrebs für britische Frauen

Etwa 47.000 Frauen in Großbritannien erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Ein Medikament könnte diese Zahl in Zukunft spürbar reduzieren.

07.11.2023

Emotionales Interview

Tennis-Ikone Navratilova von Krebserkrankung geheilt

21.03.2023