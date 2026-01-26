Nahverkehr im Schnee

Auch Stuttgarter Regionalzüge kämpfen mit Winterchaos

Schnee und Eis sorgen in Stuttgart für Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn- und Regionalverkehr. Warum die Bahnen trotzdem nicht ganz stillstehen.

Das Schneetreiben hat auch Pendler getroffen. Foto: Marijan Murat/dpa
Das Schneetreiben hat auch Pendler getroffen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Schneetreiben hat am Morgen auch den Bahnverkehr in der Region Stuttgart ausgebremst. Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) meldete witterungsbedingt Ausfälle und Verspätungen auf sämtlichen S-Bahn-Linien. «Ein reibungsloser Betriebsstart kann nicht gewährleistet werden», teilte der VVS mit.

Die S-Bahnen fuhren zunächst nur im 30-Minuten-Takt, weitere Verzögerungen und Ausfälle waren möglich. Auch der Regionalverkehr war von den winterlichen Bedingungen betroffen. «Gänzlich spurlos geht das Wetter auch an den Regionalzügen nicht vorbei», so ein Sprecher des Verbunds.

Die Stuttgarter Stadtbahnen hingegen rollten laut VVS planmäßig, auch der Busverkehr blieb weitgehend stabil – lediglich kleinere Verspätungen wurden gemeldet.

