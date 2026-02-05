Stromausfall in Stuttgart

Auch Stadtbahnen von Stromausfall in Stuttgart betroffen

In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg fällt am Morgen der Strom aus. Das hat auch kurzzeitig Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr.

Auch Stadtbahnen waren von dem Stromausfall Fahrgästen zufolge betroffen. Foto: Helena Dolderer/dpa
Auch Stadtbahnen waren von dem Stromausfall Fahrgästen zufolge betroffen.

Stuttgart (dpa) - Auch die Stadtbahnen in Stuttgart sind von dem Stromausfall in der Landeshauptstadt betroffen gewesen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht», sagte die Frau.

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) bestätigten, dass Bahnen auf freier Strecke und in Tunnels «sehr kurz» gestanden hätten, danach aber ohne Probleme weiterfahren konnten. 

Es gebe im Netz geringfügige Verspätungen, der Betrieb laufe ansonsten normal weiter, sagte eine SSB-Sprecherin. Einzig die Zahnradbahn fahre im unteren Teil zwischen den Stationen Wielandshöhe und Marienplatz derzeit nicht. 

Nach Angaben der Deutschen Bahn war die S-Bahn und der Regionalverkehr in Stuttgart nicht von dem Stromausfall betroffen. Es gebe zwar vereinzelte Verspätungen im Netz, diese hingen aber mit den üblichen Betriebsstörungen zusammen.

