Bild
Stuttgart

Stadtbahn nach Oberleitungsschaden ausgefallen

Ein Oberleitungsschaden legt in Stuttgart mehrere Stadtbahnlinien lahm. Fahrgäste müssen aussteigen, Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Eine Stadtbahn ist in Stuttgart ausgefallen. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/dpa
Eine Stadtbahn ist in Stuttgart ausgefallen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf einer vielbefahrenen Stadtbahnstrecke in Stuttgart hat ein Oberleitungsschaden am Mittag für erhebliche Störungen gesorgt. Ein Zug der Linie U7 blieb zwischenzeitlich mitten auf einer Kreuzung stehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Fahrgäste hätten die Bahn verlassen müssen. Dazu musste die Kreuzung Charlottenstraße Ecke Alexanderstraße gesperrt werden.

Wie es genau zu dem Schaden kam, blieb zunächst unklar. Der Vorfall wirkte sich auf mehrere Linien aus. Betroffen waren die Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12 und U15. Die Stuttgarter Straßenbahnen richteten einen Ersatzverkehr ein, wie eine Sprecherin sagte. Am frühen Nachmittag dauerten die Reparaturarbeiten noch an.

