Schnee, Eis, Kälte

Winterwetter legt Teile des Bahn-Fernverkehrs lahm

Wegen Schnee und Eis fallen auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover zahlreiche Fernzüge aus. Welche Verbindungen betroffen sind.

Die Winterwitterung stellt die Deutsche Bahn derzeit zwischen Berlin und Hannover vor Probleme. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Winterwitterung stellt die Deutsche Bahn derzeit zwischen Berlin und Hannover vor Probleme. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Das Winterwetter sorgt im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Hannover am Morgen für zahlreiche Ausfälle. Wie die Bahn online mitteilte, fällt unter anderem der ICE-Sprinter zwischen Berlin und Bonn (über Hannover und Köln) aus. Gleiches gilt für die ICE-Linie von Berlin über Braunschweig und Frankfurt nach Karlsruhe. Die ICE-Linien Berlin - Hannover - Münster - Dortmund - Köln - Aachen sowie Berlin - Hannover - Bremen - Oldenburg fallen demnach zwischen Berlin und Hannover aus.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eis und Schnee legen Züge lahm – Bahn kämpft mit Störungen
Winterwetter

Eis und Schnee legen Züge lahm – Bahn kämpft mit Störungen

Das Wintertief sorgt für Zugausfälle und Verzögerungen. Hunderte Bahn-Mitarbeitende arbeiten daran, Weichen von Schnee und Eis zu befreien – auch spezielle Putzloks sind im Einsatz.

26.01.2026

Schnee und Eis lassen Reisende in China stranden
Wetter

Schnee und Eis lassen Reisende in China stranden

Chaos auf den Autobahnen, gestrandete Fahrgäste an den Bahnhöfen: In Zentralchina verhagelt das Winterwetter zahlreichen Menschen die Reise. Der Wintereinbruch kommt denkbar ungelegen.

06.02.2024

Wetter

Schnee und Eis legen Süddeutschland lahm

Das Bundesliga-Heimspiel der Bayern ist abgesagt, der Flugbetrieb fällt aus, auf den Straßen kommt es zu Glätte-Unfällen: Schnee und Eis sorgen für Chaos im südlichen Bayern und Teilen Baden-Württembergs.

02.12.2023

Wetter

Winter geht weiter: Kälte, Schnee - und auch noch Streiks

Der Winter hat Deutschland im Griff. Bei Schnee und Eis streikt der Winterdienst in Teilen des Landes, Autofahrer passen sich an. Auch am Wochenende soll es kalt bleiben.

30.11.2023

Aussichten

Winterwetter in Deutschland mit Schnee und Kälte

Noch vor dem ersten Advent ist es soweit: Deutschland erwartet sein erstes richtiges Schnee-Wochenende. Allerdings betrifft das vor allem eine Region - und dort die etwas höheren Lagen.

24.11.2023